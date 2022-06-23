Дамаск, 23 июня, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Международный аэропорт Дамаска возобновил работу после длительного простоя. Об этом 23 июня сообщает официальное агентство SANA со ссылкой на заявление министерства транспорта Сирии.

Bangin Международный аэропорт Дамаска

По последним данным, аэропорт начал обслуживать входящие и исходящие рейсы с утра 23 июня. Ранее работа воздушной гавани была прекращена на 12 суток из-за израильских бомбардировок, которые существенно повредили инфраструктуру аэропорта.

«С 23 июня все авиаперевозчики могут планировать свои входящие и исходящие рейсы через аэропорт, и аэропорт будет работать в штатном режиме, чтобы обслуживать пассажиров и авиакомпании. Все серьезные повреждения взлетно-посадочной полосы аэропорта и оборудования, которые были нанесены израильской агрессией, устранены», — говорится в заявлении министерства транспорта Сирии.