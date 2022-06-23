Аэропорт Дамаска возобновил работу в штатном режиме
Дамаск, 23 июня, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Международный аэропорт Дамаска возобновил работу после длительного простоя. Об этом 23 июня сообщает официальное агентство SANA со ссылкой на заявление министерства транспорта Сирии.
По последним данным, аэропорт начал обслуживать входящие и исходящие рейсы с утра 23 июня. Ранее работа воздушной гавани была прекращена на 12 суток из-за израильских бомбардировок, которые существенно повредили инфраструктуру аэропорта.
«С 23 июня все авиаперевозчики могут планировать свои входящие и исходящие рейсы через аэропорт, и аэропорт будет работать в штатном режиме, чтобы обслуживать пассажиров и авиакомпании. Все серьезные повреждения взлетно-посадочной полосы аэропорта и оборудования, которые были нанесены израильской агрессией, устранены», — говорится в заявлении министерства транспорта Сирии.