Москва, , 14:03 — REGNUM Сегодня, в условиях санкционного давления, легализацию параллельного импорта пытаются представить как экстраординарную кризисную меру, однако это понятный и имеющий широкую международную практику механизм, который просто возвращает нас к норме, заявил корреспонденту ИА REGNUMдиректор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС при НИУ ВШЭ Алексей Иванов.

Электроника Иван Шилов © ИА REGNUM

«Долгое время в России считалось «единственно верным» по умолчанию: правообладатель вправе контролировать каналы поставки товаров.

Однако на самом деле запрет параллельного импорта — это архаичный институт, который позволяет иностранным компаниям извлекать монопольно высокий доход из российских потребителей и уже несколько десятилетий сдерживает социально-экономическое развитие страны.

Согласно доктрине первой продажи, которую приняли все ведущие правопорядки мира, включая российский, всё ровно наоборот — после первой продажи своего товара, где бы то ни было в мире правообладатель не имеет права контролировать последующий оборот товара, в том числе его импорт в другие страны.

То, что мы видим сегодня, те решения, которые приняты в России — они не легализуют параллельный импорт. Это гибридный режим, который применяется на короткое время и по ограниченному перечню товаров.

Считаю, что полновесная защита прав потребителей будет заключаться в том, чтобы мы перешли на международный принцип исчерпания прав вкупе с эффективной работой механизмов, которые уже предусмотрены законом о защите прав потребителей в России.

Это будет наиболее ценным и эффективным способом удовлетворения экономических интересов российских потребителей», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские сети магазинов электроники начали закупки начали ввоз товаров по схеме параллельного импорта.

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