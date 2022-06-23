Белгород, 23 июня, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В Белгородской области за минувшие сутки госпитализировано семь новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 июня в федеральном оперативном штабе. Выписано с выздоровлением 58 человек, зарегистрирован один летальный исход.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

С начала пандемии в Белгородской области выявлено 131 605 носителей инфекции. Завершили лечение выздоровлением 128 860 человек, в летальной статистике — 2 277 записей.

По данным регионального оперштаба, в стационарах находятся 139 ковид-пациентов, лечатся амбулаторно 329 жителей.