Пенза, 23 июня, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В Пензенской области на конец 2021 года жилищный фонд составлял 41,4 млн кв. метров, за год он увеличился на 2%. От общего жилфонда региона на городской приходится 66%, на сельский — 34%, передает Пензастат.

Жилой дом

Основная часть жилищного фонда (95%) находится в частной собственности, 5% — в муниципальной и государственной.

На одного жителя Пензенской области в среднем приходилось 32,5 кв. метров общей площади жилых помещений (в 2020 году — 31,4). В среднем по Поволжью этот показатель составляет 28,8 кв. метров, по России — 27,7 кв. метров.

На конец прошлого года жилфонд области включал 280,5 тыс. индивидуальных, 25,9 тыс. многоквартирных и 3,1 тыс. блокированных жилых домов. Всего насчитывается 728,1 тыс. квартир. Средний размер одной квартиры равен 56 кв. метрам. Доля двухкомнатных квартир составляет 41% от общего числа, однокомнатных — 26%, трехкомнатных — 28%, порядка 5% — четырехкомнатных и более.

Кирпичные дома составляют 43% жилья, 31% — деревянные, на панельные дома приходится 10%, остальные 16% домов выполнены из других строительных материалов.

Дома старше 1971 года составляют 36% жилищного фонда Пензенской области, построенные после 1995 года — 34%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области малоэтажное домостроение составляет более 60%.

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