Кемерово, 23 июня, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Кемеровской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя легкового автомобиля в результате аварии с участием дикого животного. Об этом ИА REGNUM сообщили в Госавтоинспеции региона.

Лось

Установлено, что 53-летний водитель «Киа К2» ехал со стороны Анжеро-Судженска в сторону Кемерово и сбил лося, который внезапно появился на проезжей части. От удара машину отбросило в кювет. Водитель скончался на месте от полученных травм.

Авария произошла накануне в 22:50 (время местное) на 58 километре автодороги Кемерово-Анжеро-Судженск. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.