Лос-Анджелес, США, 23 июня, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Американский актёр Майкл Дж. Фокс будет удостоен Награды имени Джина Хершолта, вручаемой Американской киноакадемией. Об этом 23 июня сообщает «Канобу».

Цитата из к/ф «Назад в будущее». реж Роберт Земекис. 1985. США. Будущее

По данным СМИ, почётный «Оскар», который вручается за вклад в дело гуманизма, станет первой наградой Фокса от киноакадемии. «Неустанная поддержка Майклом Дж. Фоксом исследований болезни Паркинсона наряду с его безграничным оптимизмом показывает влияние одного человека на перемены в будущем для миллионов людей», — прокомментировал новость президент киноакадемии Дэвид Рубин.

ИА REGNUM напоминает, что Майкл Дж. Фокс известен благодаря роли Марти МакФлая в трилогии «Назад в будущее». В конце 90-х у актёра диагностировали болезнь Паркинсона.