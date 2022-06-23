Звезда фильма «Назад в будущее» получит «Оскар» за вклад в дело гуманизма
Лос-Анджелес, США, 23 июня, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Американский актёр Майкл Дж. Фокс будет удостоен Награды имени Джина Хершолта, вручаемой Американской киноакадемией. Об этом 23 июня сообщает «Канобу».
По данным СМИ, почётный «Оскар», который вручается за вклад в дело гуманизма, станет первой наградой Фокса от киноакадемии. «Неустанная поддержка Майклом Дж. Фоксом исследований болезни Паркинсона наряду с его безграничным оптимизмом показывает влияние одного человека на перемены в будущем для миллионов людей», — прокомментировал новость президент киноакадемии Дэвид Рубин.
ИА REGNUM напоминает, что Майкл Дж. Фокс известен благодаря роли Марти МакФлая в трилогии «Назад в будущее». В конце 90-х у актёра диагностировали болезнь Паркинсона.
Награда имени Джина Хершолта — это нерегулярная награда, вручаемая Американской академией кинематографических искусств и наук за выдающийся индивидуальный вклад в дело гуманизма. Лауреатами этой награды являются 41 человек, в том числе Элизабет Тейлор, Одри Хепбёрн, Опра Уинфри, Анджелина Джоли и другие.