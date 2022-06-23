Омск, , 13:56 — REGNUM Жительница Омска заявила о том, что водитель такси ударил её по голове. Проводится проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 июня в прокуратуре Омской области.

Такси Pixabay.com

Проведение доследственной проверки контролирует прокуратура Советского округа Омска.

Омичка обратилась в правоохранительные органы 22 июня. Она рассказала, что днём вызвала такси, чтобы доехать со своим пятимесячным ребёнком до знакомой, проживающей в Советском округе.

Во время поездки пассажирка и водитель поссорились. Мужчина припарковал автомобиль и ударил женщину по голове. После этого он скрылся с места происшествия.

Личность таксиста и обстоятельства произошедшего устанавливают полицейские.

Читайте также: В Северной Осетии конфликт таксиста с пассажиром закончился убийством