В Свердловской области ограничили движение из-за пожара на заправке
Талица, Свердловская область, 23 июня, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В Талице Свердловской области ограничено движение транспорта в районе крупного пожара на газовой заправке. Об этом сообщает областное Управление ГИБДД.
Sarinform.com
Сотрудник ГИБДД
Автомобилистов направляют в объезд. ГИБДД призывает водителей заблаговременно скорректировать маршруты.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник днём 23 июня. Причиной стала разгерметизация газовой цистерны.