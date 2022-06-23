Талица, Свердловская область, 23 июня, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В Талице Свердловской области ограничено движение транспорта в районе крупного пожара на газовой заправке. Об этом сообщает областное Управление ГИБДД.

Sarinform.com Сотрудник ГИБДД

Автомобилистов направляют в объезд. ГИБДД призывает водителей заблаговременно скорректировать маршруты.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник днём 23 июня. Причиной стала разгерметизация газовой цистерны.