Москва, , 13:56 — REGNUM Законопроект, исключающий положения о раздельной выкладке винодельческой продукции при ее розничной продаже, внесло в Госдуму правительство России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению отраслевых экспертов, раздельная выкладка винодельческой продукции, предусмотренная федеральным законом № 345-Ф3, изначально рассматривалась в качестве временной меры, направленной на то, чтобы отделить винодельческую продукцию (за исключением коньяка и бренди), произведенную до дня вступления в силу федерального закона № 468-ФЗ, и коньяк, бренди, произведенные до дня вступления в силу федерального закона № 345-ФЭ, для обеспечения соблюдения интересов потребителей. Указанные положения в полной мере обеспечили повышение качества винодельческой продукции, в связи с чем требования о раздельной выкладке представляются в настоящее время излишними, отмечают в правительстве.

Кроме того, по информации представителей торговых сетей, сотрудники торговых точек не имеют возможности идентифицировать продукцию по дате ее регистрации в ЕГАИС. В связи с изложенным законопроектом вносятся изменения в федеральный закон № 468-ФЗ и федеральный закон № 345-Ф3, предусматривающие исключение положений о раздельной выкладке винодельческой продукции при ее розничной продаже.

Статистика

По данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, остаток винодельческой продукции, произведенной до 26 июня 2020 г. и находящейся в обороте по состоянию на 17 января 2022 г., составил 8 099 637,13 дал, остаток коньяка и бренди, произведенных до 2 июля 2021 г. и находящихся в обороте по состоянию на 17 января 2022 г., — 2 531 653,40 дал.

По информации Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), общее количество винодельческой продукции (за исключением коньяка, бренди), находящейся в розничной продаже, в настоящее время составляет более 8,2 млн бутылок. Общее количество коньяка, бренди, находящихся в розничной продаже, в настоящее время составляет более 13,15 млн бутылок.

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