Москва, 23 июня, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Мирное урегулирования конфликта на Украине возможно, если Киев выполнит все требования России, заявил 23 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Что касается мирного плана, то да, он возможен после того, как Украина выполнит все требования российской стороны», — сказал Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, была ли у Кремля возможность ознакомиться со статьей в американском издании The National Interest, где был опубликован план мирного урегулирования украинского конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.

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