Тирана, , 14:00 — REGNUM Глава Демократической партии Албании и первый президент страны Сали Бериша 23 июня выступил с инициативой о проведении всенародного протеста. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

Сали Бериша Цитата из видео «Live Sali Berisha Foltorja me demokratet»

Политик заявил, что «сирены, возвещающие «Албания в опасности», воют по всем четырем сторонам страны и единственный выход — протест».

По словам Бериши, решение о проведении всенародного протеста 7 июля в 19:00 по местному времени в Тиране было принято на встрече с активистами гражданского общества. Причиной протеста Бериша назвал опасения граждан «за свои рабочие места, здоровье и карман».

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