Экс-президент Албании объявил всенародный протест — «Отечество в опасности»
Тирана, 23 июня, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Глава Демократической партии Албании и первый президент страныСали Бериша 23 июня выступил с инициативой о проведении всенародного протеста. Об этомсообщает албанское новостное агентство Lapsi.
Цитата из видео «Live Sali Berisha Foltorja me demokratet»
Сали Бериша
Политик заявил, что«сирены, возвещающие «Албания в опасности», воют по всем четырем сторонам страны и единственный выход — протест».
По словам Бериши, решение о проведении всенародного протеста 7 июля в 19:00 по местному времени в Тиране было принято на встрече с активистами гражданского общества. Причиной протеста Бериша назвал опасения граждан«за свои рабочие места, здоровье и карман».