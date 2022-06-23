Тирана, 23 июня, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Глава Демократической партии Албании и первый президент страныСали Бериша 23 июня выступил с инициативой о проведении всенародного протеста. Об этомсообщает албанское новостное агентство Lapsi.

Цитата из видео «Live Sali Berisha Foltorja me demokratet» Сали Бериша

Политик заявил, что«сирены, возвещающие «Албания в опасности», воют по всем четырем сторонам страны и единственный выход — протест».

По словам Бериши, решение о проведении всенародного протеста 7 июля в 19:00 по местному времени в Тиране было принято на встрече с активистами гражданского общества. Причиной протеста Бериша назвал опасения граждан«за свои рабочие места, здоровье и карман».