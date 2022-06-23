Москва, 23 июня, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Объём поставок природного газа по трубопроводу «Северный поток» временно снижен из-за работ по техническому обслуживанию. Об этом 23 июня сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Наши германские визави прекрасно знают все технологические циклы обслуживания газопровода, они это прекрасно знают. Это работает уже много лет исправно, безупречно», — сказал Песков журналистам.

Комментируя опасения, звучащие на Западе, о том, что причины снижения поставок могут быть политическими, Песков сказал, что странно приплетать ко всему политику. Однако предположил, что если отправленная на ремонт турбина не возвращается, то это, действительно, не совсем технологическая причина снижения объёмов поставок.