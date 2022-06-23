Кишинёв, , 13:54 — REGNUM Следователи генеральной прокуратуры Молдавии, которые ведут дело экс-президента республики Игоря Додона, собираются арестовать имущество его родственников. Об этом политик 23 июня сообщил в своём телеграм-канале.

«Замораживают все активы моих родственников, добытые законно, до финального решения суда, а его принятие может затянуться на несколько лет», — написал Додон.

По его мнению, новые следственные действия нужны для демонстрации того, что дело движется. Кроме того, это якобы должно отвлечь внимание населения от того, что правительство продлило режим чрезвычайного положения.

«Цель прокуроров также в том, чтобы показать, что дело Додона не стоит на месте, что они работают, что-то делают, хотя на самом деле они застряли и находятся в отчаянии, потому что возбудили дело, обречённое на провал», — заявил экс-президент.

Он уверен, что это дело станет одним из наиболее «позорных» для генпрокуратуры. Политик также пообещал на следующей неделе сообщит новые детали «шоу», которое готовят власти.

Напомним, суд в Кишинёве 26 мая постановил отправить Додона под домашний арест. Экс-президента обвиняют в «коррупции», «измене родине» и «незаконном обогащении». Его жене Галине в июне предъявили подозрение в соучастии в «незаконном обогащении».

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