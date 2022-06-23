Чебоксары, 23 июня, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по финансовыму рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) предложил рассмотреть вопрос увеличения суммы возмещения застрахованных вкладов для малого бизнеса и увеличить максимальный размер микрозайма для предпринимателей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня об этом депутат заявил в ходе заседания комитета в Чебоксарах.

Государственная дума Анатолий Аксаков

«Я понимаю, что если для всех делать, то это отчисления в систему страхования вкладов, нагрузка для банков, а это в процент будет уходить. Но вот по малому бизнесу можно рассмотреть», — сказал парламентарий.

Также он рассказал о внесённом законопроекте, по которому предлагается увеличить до 7 млн рублей размер микрозайма для малого бизнеса.

«Я думаю, что даже до 10 млн рублей можно. Для многих эта сумма необходима для решения вопросов», — добавил Аксаков.