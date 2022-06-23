Москва, , 13:53 — REGNUM Россия не крала никакого зерна. Об этом сегодня, 23 июня, заявил — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения Украины и Запада в адрес Москвы.

Зерно Александр Погожев © ИА REGNUM

Песков выразил мнение, что США не будут вводить санкции против стран, импортирующих зерно из России.

Остальные комментарии по данной теме представитель Кремля рекомендовал взять в Министерстве иностранных дел РФ. «Это МИД нужно спрашивать», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, контакты по вопросу вывоза украинского зерна идут между Россией, Турцией и Украиной, но позиция Киева до сих пор не ясна.

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