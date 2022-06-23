Москва, 23 июня, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Россия не крала никакого зерна. Об этом сегодня, 23 июня, заявил — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения Украины и Запада в адрес Москвы.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно

Песков выразил мнение, что США не будут вводить санкции против стран, импортирующих зерно из России.

Остальные комментарии по данной теме представитель Кремля рекомендовал взять в Министерстве иностранных дел РФ. «Это МИД нужно спрашивать», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, контакты по вопросу вывоза украинского зерна идут между Россией, Турцией и Украиной, но позиция Киева до сих пор не ясна.

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