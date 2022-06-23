Москва, , 14:03 — REGNUM Все связи России с Японией фактически свёрнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 июня журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отвечая на вопрос о текущем состоянии отношений двух стран и возможных изменениях в них, он отметил, что опускать уровень отношений уже некуда. Япония заняла по отношению к России враждебную позицию.

«С этой страной отношения на минимально возможном уровне. Фактически все отношения свёрнуты», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что отношения Москвы и Токио, которые строились годами, разрушены полностью.

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