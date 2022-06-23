Москва, 23 июня, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Все меньше свобод оставляют гражданам ФРГ в интернете немецкие юстиция и правоохранительные органы, что напоминает о худших традициях полицейского государства. Об этом 23 июня написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Mid.ru Мария Захарова

По словам Захаровой, немецкие власти проявляют в это вопросе лицемерие, так как защите персональных данных жителей Германии уделено самое серьезное внимание в коалиционном договоре о создании правительства страны между партиями, что является основным документом внутриполитической жизни ФРГ на протяжении следующих пяти лет.

«И за это немцы голосовали, будучи уверенными, что власти сохранят их право на частную жизнь и свободу. Но на деле германские юстиция и правоохранительные органы оставляют все меньше свобод своим гражданам в Сети, напоминая о худших традициях полицейского государства», — написала она в своём сообщении.

Также российский дипломат прокомментировала публикацию журнал Der Spiegel об оказываемом властями Германии давлении на мессенджер Telegram о том, что уголовная полиция вынудила владеющую им компанию под различными мутными предлогами передавать ей личные данные пользователей и блокировать каналы по требованию правоохранителей.

При этом Захарова уточнила, что в данный момент Берлин ведёт два иска против Telegram на сумму в €55 млн.

«А так, конечно, никакого давления. Все тихо, мирно, дорого. И вот это «никакое давление» теперь вынудило руководство компании вступить с немецкими полицейскими в диалог. Проводятся регулярные консультации, причем, как пишет «Шпигель», с участием самого главы Telegram «в толстовке с капюшоном». В результате немцы заставили мессенджер сливать им данные о пользователях», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня стало известно, что большинство жителей России (77%) одобряют инициативу введения в школьную программу курса цифровой грамотности.