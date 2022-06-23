Москва, 23 июня, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Турецкий футболист Юсуф Языджи покинул московский ЦСКА. Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе клуба.

ЦСКА

Отмечается, что ЦСКА не смог договориться с французским «Лиллем» о трансфере 25-летнего турецкого полузащитника.

«Мы благодарим Юсуфа за яркий весенний отрезок в составе армейцев и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Напомним, Языджи перешёл в ЦСКА из «Лилля» на правах аренды в зимнее трансферное окно. Он сыграл за «армейцев» в 12 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне чемпионата России.