Москва, , 13:50 — REGNUM Даже в Японии на фоне оголтелого мейнстрима находятся те, кто адекватно оценивают российско-украинские отношения. Об этом 23 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«С этой страной отношения на минимально возможном уровне. Фактически отношения свёрнуты, мы знаем, что Япония занимает враждебную позицию по отношению к нашей стране. Но, видите, и в Японии тоже всё-таки среди такого нерационального и оголтелого мейнстрима тоже встречаются попытки трезво оценить происходящее», — заявил Песков.

Ранее 23 июня депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил о том, что именно на Киеве лежит ответственность за невыполнение Минских соглашений.