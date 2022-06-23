Москва, 23 июня, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Даже в Японии на фоне оголтелого мейнстрима находятся те, кто адекватно оценивают российско-украинские отношения. Об этом 23 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«С этой страной отношения на минимально возможном уровне. Фактически отношения свёрнуты, мы знаем, что Япония занимает враждебную позицию по отношению к нашей стране. Но, видите, и в Японии тоже всё-таки среди такого нерационального и оголтелого мейнстрима тоже встречаются попытки трезво оценить происходящее», — заявил Песков.

Ранее 23 июня депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил о том, что именно на Киеве лежит ответственность за невыполнение Минских соглашений.