Джакарта, , 13:49 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1907 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 23 июня в Индонезии выявили 6 074 825 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 1146 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 5 905 971 житель Индонезии.

В период с 22 по 23 июня от COVID-19 умерли четыре человека. Всего эпидемия унесла жизни 156 706 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии обсудит вопросы, связанные с мировым продовольствием, на саммите G7, который состоится в Германии, 26–27 июня 2022 года.

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