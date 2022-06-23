Минск, 23 июня, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут рабочую встречу 25 июня в Санкт-Петербурге, сообщает 23 июня телеграм-канал «Пул Первого».

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

«Двадцать пятого июня рабочая встреча лидеров пройдет в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Лукашенко уже прибыл с визитом в Россию, 23 и 24 июня у него запланирован неформальное общение с Путиным в Завидово.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 и 24 июня Путин будет принимать участие в четырнадцатом саммите БРИКС в режиме видеоконференцсвязи.

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