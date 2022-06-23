Махачкала, , 13:51 — REGNUM В Дагестане выявлен факт нецелевого расходования бюджетных денежных средств. В совершении преступления подозреваются сотрудники республиканского министерства сельского хозяйства и продовольствия. Возбуждено уголовное дело в отношении ряда должностных лиц, сообщили 23 июня в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Виноградник publicdomainpictures.net

Как было установлено в ходе проверки прокуратуры, в 2021 году одна из бизнес-структур получила субсидию на возмещение затрат по выращиванию винограда. Организации было выплачено около 2 млн рублей в счет компенсации расходов на закладку 47 тыс. кустов виноградных саженцев.

Однако оказалось, что сельхозпредприятие не покупало саженцев, а вырастило их самостоятельно и в компенсации не нуждается. При этом незаконное решение о возмещении ему расходов приняли должностные лица минсельхоза, из-за чего бюджету был нанесен ущерб в крупном размере.

В настоящее время устанавливаются конкретные должностные лица минсельхоза Дагестана для привлечения их к ответственности.