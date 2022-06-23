Йошкар-Ола, , 13:46 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 23 июня лечение получают 22 пациента, из них у девяти человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Подготовка к выходу в «красную зону» Андрей Лавренчук (с) ИА REGNUM

Из общего числа пациентов у 21 человека диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 19 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние трех пациентов оценивается медиками как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) не подключен ни один человек. Семь пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы три человека, выписаны четыре пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 июня выздоровели с начала пандемии 43 538 жителей республики, за последние сутки выписаны шесть человек после COVID-19. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 689 случаев заражения коронавирусом, из них пять — за последние сутки.