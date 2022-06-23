В Челябинской области из-за морозов отменили движение рейсовых автобусов
Челябинск, 8 января, 2023, 12:13 — ИА Регнум. В Челябинской области из-за сильных морозов отменили движение ряда рейсовых автобусов. Об этом сообщили в службе организации движения.
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Автобус
Согласно опубликованным данным, отменены рейсы в Уфу, Златоуст, Ашу, Казань, Месягутово, Лисаковск и Нязепетровск.
В настоящее время в Челябинской области минус 26 градусов по Цельсию. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в регионе может опуститься до минус 30 — минус 34 градусов по Цельсию.
Как сообщало ИА REGNUM, ночь с 7 на 8 января в Петербурге оказалась самой морозной с начала текущего зимнего сезона: воздух охладился до минус 17 градусов.
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