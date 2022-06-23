Томск, , 13:46 — REGNUM В Томске правоохранители ищут очевидцев наезда на 12-летнюю девочку. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Томской области, ДТП произошло на проспекте Ленина, 105.

ДТП в Томске УМВД по Томской области

По предварительным данным, около 11 часов автомобиль Kia Rio под управлением водителя 1983 года рождения сбил ребёнка.

«Несовершеннолетний пешеход переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — отметили в ведомстве.

В результате пострадавшая с травмами доставлена в больницу.