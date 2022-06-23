Томск, 23 июня, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В Томске правоохранители ищут очевидцев наезда на 12-летнюю девочку. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Томской области, ДТП произошло на проспекте Ленина, 105.

УМВД по Томской области ДТП в Томске

По предварительным данным, около 11 часов автомобиль Kia Rio под управлением водителя 1983 года рождения сбил ребёнка.

«Несовершеннолетний пешеход переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — отметили в ведомстве.

В результате пострадавшая с травмами доставлена в больницу.