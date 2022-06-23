Санкт-Петербург, , 13:50 — REGNUM В Санкт-Петербурге могут ввести должность председателя городского правительства. Об этом 23 июня журналистам заявил спикер Законодательного собрания Северной столицы Александр Бельский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

«Это приведение в соответствие с федеральным законом, то же самое касательно того, появится ли у нас или нет председатель правительства города. Возможность такая федеральным законом предоставляется. Мы это тоже учитываем», — прокомментировал Бельский законопроект об изменениях в Уставе Санкт-Петербурга.

Спикер подчеркнул, что пока таких планов нет, но это остаётся на усмотрение правительства Санкт-Петербурга. Парламент рассмотрит предложение о введении поста главы правительства, если решение будет принято исполнительной властью Петербурга.

Отметим, что депутаты Заксобрания рассмотрят проект о внесении изменений в Устав Санкт-Петербурга. Основным моментом будет предоставление губернатору возможности занимать свою должность более двух сроков подряд, это также согласуется с федеральным законодательством.

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