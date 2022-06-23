Санкт-Петербург, 23 июня, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге могут ввести должность председателя городского правительства. Об этом 23 июня журналистам заявил спикер Законодательного собрания Северной столицы Александр Бельский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

«Это приведение в соответствие с федеральным законом, то же самое касательно того, появится ли у нас или нет председатель правительства города. Возможность такая федеральным законом предоставляется. Мы это тоже учитываем», — прокомментировал Бельский законопроект об изменениях в Уставе Санкт-Петербурга.

Спикер подчеркнул, что пока таких планов нет, но это остаётся на усмотрение правительства Санкт-Петербурга. Парламент рассмотрит предложение о введении поста главы правительства, если решение будет принято исполнительной властью Петербурга.

Отметим, что депутаты Заксобрания рассмотрят проект о внесении изменений в Устав Санкт-Петербурга. Основным моментом будет предоставление губернатору возможности занимать свою должность более двух сроков подряд, это также согласуется с федеральным законодательством.