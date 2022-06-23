Уфа, 23 июня, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Капитан полиции Ринат Рахманкулов назначен на должность начальника отделения ГИБДД ОМВД России по Кармаскалинскому району Башкирии. Об этом 23 июня сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по региону Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

Он сообщил, что соответствующий приказ подписал министр внутренних дел по Башкирии.

Сообщается, что Рахманкулов родился 16 октября 1985 года в селе Бузовьязы Кармаскалинского района. В 2008 году стал выпускником Башкирского государственного университета. В 2012 году начал службу в органах внутренних дел. До момента своего назначения занимал должность старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения экзаменационного отделения МРЭО ГИБДД МВД по Башкирии. Женат, воспитывает дочь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии назначен заместитель командира отдельного батальона ДПС ГИБДД.