Москва, 23 июня, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В России изучают все эпизоды использования Украиной западных вооружений. Об этом 23 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы тщательно фиксируем все эпизоды использования этих вооружений. Поэтому, если какая-то часть этих вооружений доберётся до передовых позиций, и не будет уничтожена нашими военными, мы отследим, как оно используется», — заявил Песков.