Йошкар-Ола, , 13:45 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 23 июня выздоровели с начала пандемии 43 538 жителей республики, за последние сутки выписаны шесть человек после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Permkrai.ru

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 689 случаев заражения коронавирусом, из них пять — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За день в ковид-стационары региона не госпитализировали три пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 22 июня лечение получали 23 пациентов, из них у десяти человек подтверждено заражение коронавирусом. Из общего числа пациентов у 22 человек диагностирована пневмония.