Москва, 23 июня, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите прикаспийских государств, который пройдёт в Ашхабаде (Туркмения). Об этом 23 июня сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

На вопрос, планирует ли Путин очно принять участие в Каспийском саммите, Песков ответил: «Планирует». Он добавил, что в Кремле сообщат, если на рамках саммита будут запланированы двусторонние встречи.

Напомним, саммит прикаспийских государств запланирован на 29 июня.

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