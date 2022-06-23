Санкт-Петербург, , 13:43 — REGNUM На время капитального ремонта станции метро «Ладожская» в Петербурге, рядом с которой расположен Ладожский вокзал, будут запущены вместительные трамваи-шаттлы до ближайшей станции «Новочеркасская» на той же четвертой линии метрополитена. Возможно, они будут бесплатны для пассажиров. Об этом сообщил 23 июня вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Ладожский вокзал Дарья Драй © ИА REGNUM

«Ладожскую» закроют на капремонт в конце 2022 года как минимум на 11 месяцев.

По словам Полякова, трамвай-шаттл «будет забирать с вокзала пассажиров, прибывших на поездах дальнего следования, трамваях «Чижик», автобусах из Ленобласти».

Вместимость трамвая-шаттла — порядка 300 человек. Его дополнят автобусы и троллейбусы, которые идут по Заневскому проспекту от «Ладожской» к «Новочеркасской» и далее на левый берег Невы. «Таким усиленным составом весь пассажиропоток с Ладожского вокзала вывезем», — уверен чиновник.

«Прорабатываем возможность сделать трамвайный шаттл до ближайших станций метро бесплатным», — добавил Поляков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, ежедневно «Ладожской» пользуется около 2,38 млн пассажиров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге из-за срочного ремонта ограничат работу станции «Пионерская»