Новосибирск, 23 июня, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил помощнику президента России Игорю Левитину проект продления Дзержинской линии метрополитена. Обсуждение проходило в рамках IX международного Сибирского транспортного форума.

Nsk-metro.ru Новосибирский метрополитен

«Чтобы достроить Дзержинскую линию, нам нужна поддержка федерального центра. У нас есть проект, — сказал Локоть. — Главгосэкспертиза готова его принять при подтверждении финансирования. Также предстоит отработать проектно-сметную документацию по строительству электродепо. Комплекс работ по достройке Дзержинской линии с депо, выносами коммуникаций и другими работами оценивается в 26,7 млрд рублей».

Он подчеркнул, что строительством станции «Спортивная» возле новой ледовой арены новосибирские власти даёт сигнал Москве: «мы умеем строить метро, у нас есть специалисты, коллективы и технологии развития метрополитена».