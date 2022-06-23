Калуга, 23 июня, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Судом вынесен приговор Алексею Шигапову, занимавшему пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области с 2015 по 2017 года, и Александру Маркелову, который в тот же период был его заместителем. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий. Об этом 23 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствием и судом установлено, что подсудимые препятствовали законной предпринимательской деятельности строительной организации в ходе осуществления строительства домов по федеральной программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Должностные лица навязывали субподрядчику, осуществляющему строительство, организации, с которыми он должен заключать договоры подряда, и требовали авансировать непроизведенные ими работы на одной из строительных площадок. Субподрядчик, понимая, что от данных сотрудников министерства зависят непрерывность и оперативность финансирования работ, вынужден был соглашаться на эти условия. В дальнейшем при отказе работать в данных условиях министр и его заместитель заставили генерального подрядчика расторгнуть договор с субподпрядчиком и выдворили его с другой строительной площадки. Действиями должностных лиц субподрядчику был причинен ущерб в размере более 25 миллионов рублей.

Приговором суда бывшему министру Алексею Шигапову назначено наказание в виде четырёх лет принудительных работ с удержанием 10% зарплаты и с лишением права занимать госдолжности на три года, Александру Маркелову — в виде трёх лет принудительных работ с удержанием 10% зарплаты.