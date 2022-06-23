Приштина, , 13:44 — REGNUM Посол Германии в Приштине Джон Род 22 июня в эфире косовской телепередачи KallxoPërnime заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен возродить Берлинский процесс.

Федеральный федеральный канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон Bundesregierung.de

По словам немецкого дипломата, Германия продвигает Берлинский процесс, поскольку она была его инициатором, но не критикует те страны, которые намерены укреплять региональное сотрудничество в рамках инициативы Open Balkan. Однако, подчеркнул Род, эта инициатива не включает все страны региона, а потому не может считаться всеобъемлющей.

ИА REGNUM) — канцлер ясно заявлял о намерении возродить Берлинский процесс, и сказал это на пресс-конференции, которая прошла здесь. Во-вторых, это не просто слова, а конкретные действия по подготовке к конференции, которая будет созвана для обсуждения вопросов построения регионального рынка». Джон Род «В ходе всех встреч на прошлой неделе (в ходе тура Шольца по Балканам —) — канцлер ясно заявлял о намерении возродить Берлинский процесс, и сказал это на пресс-конференции, которая прошла здесь. Во-вторых, это не просто слова, а конкретные действия по подготовке к конференции, которая будет созвана для обсуждения вопросов построения регионального рынка».

Политик пообещал, что осенью в рамках Берлинского вопроса будут обсуждаться вопросы создания регионального рынка и взаимное признание дипломов, а также призвал страны региона направить всю энергию в возрождение процесса.

Напомним, Берлинский процесс был запущен канцлером ФРГ Ангелой Меркель в 2014 году с целью ускорить евроинтеграцию стран Западных Балкан.

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