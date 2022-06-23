Посол Германии в Приштине: Шольц хочет возродить Берлинский процесс
Приштина, Сербия, 23 июня, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Посол Германии в Приштине Джон Род 22 июня в эфире косовской телепередачи KallxoPërnime заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен возродить Берлинский процесс.
По словам немецкого дипломата, Германия продвигает Берлинский процесс, поскольку она была его инициатором, но не критикует те страны, которые намерены укреплять региональное сотрудничество в рамках инициативы Open Balkan. Однако, подчеркнул Род, эта инициатива не включает все страны региона, а потому не может считаться всеобъемлющей.
Политик пообещал, что осенью в рамках Берлинского вопроса будут обсуждаться вопросы создания регионального рынка и взаимное признание дипломов, а также призвал страны региона направить всю энергию в возрождение процесса.
Напомним, Берлинский процесс был запущен канцлером ФРГ Ангелой Меркель в 2014 году с целью ускорить евроинтеграцию стран Западных Балкан.