Баку, 23 июня, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Геранбойском районе на западе Азербайджана ливни привели к сходу селей и подтоплению жилых домов. Об этом сообщает агентство «Азери-Пресс».

Сель

По данным журналистов, в ночь на 23 июня возле поселка Агджакенд сошли сели, кроме того, вода залила приусадебные участки и дома в населённом пункте.

«В шести домах были проведены работы по откачке воды и очистке от ила. Ущерб нанесен более, чем 50 домам», — сказал журналистам замначальника местного регионального центра МЧС Рухан Насибов.

Он также сообщил, что спасатели эвакуировали пассажиров шести автомобилей, которые попали в сели. Работы по ликвидации последствий продолжаются.