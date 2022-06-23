Осло, 23 июня, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В четверг 23 июня центральный банк Норвегии объявил о повышении базовой процентной ставки на 50 базисных пунктов, что стало крупнейшим единовременным повышением ставки в стране с 2002 года, передает CNBC.

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Ставка выросла с 0,75% до 1,25%, а глава Банка Норвегии Ида Вольден Бахе в своем заявлении сообщила, что, скорее всего, в августе ставка снова будет повышена — до 1,5%.

Комитет по монетарной политике и финансовой стабильности центробанка единогласно проголосовал за повышение ставки, которое вдвое превысило уровень, ожидавшийся экономистами.

В заявлении комитета отмечается, что «существенно более высокая» ставка необходима для стабилизации инфляции на уровне, близком к 2%. Инфляция потребительских цен в Норвегии в апреле достигла 13-летнего максимума в 5,4% в годовом исчислении, что также значительно превысило ожидания.

Тем не менее, по мнению центробанка, при нынешнем уровне безработицы занятость в стране, вероятно, останется на высоком уровне даже при повышении ставок.

Решение повысить учетную ставку быстрее, чем прогнозировалось ранее, вызвано «перспективой продолжительного периода высокой инфляции», сказала Вольден Бахе. Это позволит «снизить риск сохранения высокой инфляции» и не прибегать к «резкому ужесточению денежно-кредитной политики в дальнейшем».

Комитет также заявил, что встревожен неожиданно быстрым усилением инфляции в условиях недостаточных «свободных мощностей в норвежской экономике» наряду с глобальным инфляционным давлением и ослаблением курса норвежской кроны.