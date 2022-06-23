Нижний Новгород, 23 июня, 2022, 13:40 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 69 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 410 509 человек на утро 23 июня, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки в «красной зоне»

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 27 жителей области, накануне в больницы попали 26 человек.

С начала пандемии в регионе выявили 423 200 случаев заражения коронавирусом, из них 97 — за минувшие сутки. 11 562 человека скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, за минувшие было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с COVID-19, накануне скончались также два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в области было выявлено 84 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровел, успешно справившись с инфекцией, 71 житель региона.