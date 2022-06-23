Уфа, 23 июня, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Бывшего сотрудника научного предприятия признали виновным в причинении ущерба на сумму более 4,7 млн рублей в Башкирии. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

tiburi Лабораторная мышь

Сообщается, что весной 2018 года фигурант уголовного дела исполнял обязанности руководителя филиала АНО «НПО «Микроген» «Питомник лабораторных животных» в селе Горный Чишминского района.

В суде было установлено, что при отсутствии ветеринарных свидетельств он купил у различных предприятий, в том числе у частных лиц белых лабораторных мышей.

Сообщается, что мужчина не организовал их ветеринарный осмотр и не соблюдая карантинные процедуры, поместил свыше одной тысячи особей к другим грызунам.

«В результате у всего поголовья развилась «мышиная оспа», в целях предотвращения распространения заболевания мышей в количестве почти 29 тысяч единиц пришлось усыпить», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что сумма причинённого ущерба составила более 4,7 млн рублей.

По данному факту в отношении 62-летнего жителя г. Уфы было возбуждено уголовное дел по признакам превышения должностных полномочий. Свою вину подсудимый не признал.

Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком на этот же период, а также удовлетворил иск сотрудников прокуратуры о взыскании причиненного ущерба.