Ярославль, , 13:41 — REGNUM В Ярославле женщина отсудила у перевозчика компенсацию за падение в автобусе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Кировского районного суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Происшествие случилось 21 мая 2021 года около часа дня на улице Ушинского. Водитель неправильно оценила дорожную обстановку из-за чего была вынуждена резко затормозить. Одна из пассажирок не устояла на ногах и упала, получив лёгкие травмы. Женщина не стала заявлять претензий к водителю, а сразу обратилась в суд с иском к перевозчику — ООО «Гирфтранс», оценив полученный моральный вред в 150 тысяч рублей.

«Ответчиком ООО «ГИРФТРАНС» в суд представлены письменные возражения на исковое заявление, ответчик полагает исковые требования не подлежащими удовлетворению, поскольку истцом не доказан факт причинения морального вреда, наличие причинно-следственной связи с указанными истцом последствиями, на больничном истец находилась 9 дней. Просит в удовлетворении исковых требований отказать», — пояснил свою позицию ответчик.

Привлечённая к делу в качестве третьего лица водитель автобуса добавила, что истица часто ездит на автобусе, при этом садится на край сиденья и не держится. Сама же пострадавшая пояснила, что после ДТП у неё до сих пор есть проблемы со здоровьем, она была вынуждена уволиться и «прекратить активную общественную жизнь».

По итогу разбирательства суд удовлетворил требования женщины частично, взыскав с «Гирфтранс» 35 тысяч рублей в счёт моральной компенсации. Решение в законную силу не вступило.