Ярославль, 23 июня, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Ярославле женщина отсудила у перевозчика компенсацию за падение в автобусе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Кировского районного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Происшествие случилось 21 мая 2021 года около часа дня на улице Ушинского. Водитель неправильно оценила дорожную обстановку из-за чего была вынуждена резко затормозить. Одна из пассажирок не устояла на ногах и упала, получив лёгкие травмы. Женщина не стала заявлять претензий к водителю, а сразу обратилась в суд с иском к перевозчику — ООО «Гирфтранс», оценив полученный моральный вред в 150 тысяч рублей.

«Ответчиком ООО «ГИРФТРАНС» в суд представлены письменные возражения на исковое заявление, ответчик полагает исковые требования не подлежащими удовлетворению, поскольку истцом не доказан факт причинения морального вреда, наличие причинно-следственной связи с указанными истцом последствиями, на больничном истец находилась 9 дней. Просит в удовлетворении исковых требований отказать», — пояснил свою позицию ответчик.

Привлечённая к делу в качестве третьего лица водитель автобуса добавила, что истица часто ездит на автобусе, при этом садится на край сиденья и не держится. Сама же пострадавшая пояснила, что после ДТП у неё до сих пор есть проблемы со здоровьем, она была вынуждена уволиться и «прекратить активную общественную жизнь».

По итогу разбирательства суд удовлетворил требования женщины частично, взыскав с «Гирфтранс» 35 тысяч рублей в счёт моральной компенсации. Решение в законную силу не вступило.