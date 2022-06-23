Москва, 23 июня, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Позиция Японии по отношению к России враждебна, это нерациональный и неконструктивный «оголтелый мейнстрим». Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 23 июня журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы знаем, что Япония занимает враждебную позицию по отношению к нашей стране», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о текущем состоянии отношений Москвы и Токио.

Представитель Кремля прокомментировал слова японского депутата Мунэо Судзуки о том, что Россию вынудили начать военную операцию на Украине. По его словам, среди «нерационального и неконструктивного оголтелого мейнстрима» наблюдаются попытки трезвой оценки происходящего.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат верхней палаты парламента Японии Судзуки заявил, что на Западе ситуацию на Украине освещают однобоко, не оценивают объективно причины возникновения конфликта. Президент России Владимир Путин, считает он, защищает интересы своего государства, так как для этого есть основания.

Читайте также: В парламенте Японии заявили, что Россию вынудили начать СВО на Украине