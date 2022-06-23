Лос-Анджелес, США, 23 июня, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Хантер Шафер, сыгравшая Джулс в сериале «Эйфория», присоединилась к актёрскому составу «Баллады о певчих птицах и змеях». Об этом сообщил The Wrap.

Kendra Miller Голодные игры

В картине Шафер сыграет Тигрису Сноу, двоюродную сестру и наперсницу главного героя, Кориолана Сноу. В команду актёров уже вошли Том Блит, Рэйчел Зеглер и Джош Андрес Ривера. Режиссёром выступает Френсис Лоуренс.

Напомним, что «Баллада о певчих птицах и змеях» является приквелом «Голодных игр» — картина основана на одноимённом романе Сьюзен Коллинз. В центре сюжета — история подростка Кориолана Сноу, будущего президента Панема, которому досталось менторство девушки-трибута из Дистрикта-12 на X Голодных играх. События разворачиваются за 64 года до событий оригинальной трилогии.