Кито, 23 июня, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Компании из Колумбии и Бразилии представили конкурсные заявки на выбор оператора метрополитена Кито — первой подземной транспортной системы Эквадора. Об этом пишет Prensa Latina.

Кито

Процесс был проведен публично в Кито. Двумя участниками тендера в этот день были консорциум Metro de Medellín (Колумбия) и Grupo Transdev (базирующаяся во Франции), а также Metro de Sao Paulo (Бразилия).

Этап отбора предполагает заключение контракта с международной государственной компанией, имеющей большой опыт в управлении железнодорожными системами метрополитена с характеристиками, аналогичными характеристикам проекта в Кито.

Условиями являются наличие 15 станций или более, а также не менее 22 километров путей.

В июле комиссия оценит конкурсные предложения и назовет победителя, а контракт на эксплуатацию, который ожидается в августе, будет включать в себя коммерческое использование транспортной системы и другие дополнительные услуги, такие как уборка и охрана.