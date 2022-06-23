Москва, , 13:36 — REGNUM Россия не крала у Украины никакого зерна, заявил 23 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Он прокомментировал слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который ответил на заявления Киева о поставках Москвой Анкаре «украденного украинского зерна». Дипломат сообщил о проведённом расследовании, которое установило, что обвинение не соответствует действительности.

Песков предложил журналистам попросить комментарий по международной ситуации у МИД России.

«Россия не крала никакого зерна», — сказал он.